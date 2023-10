Madeleine Linke bleibt Co-Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt. Die 30-Jährige setzte sich am Samstag auf einem Landesparteitag der Grünen in Halle gegen Landesschatzmeisterin Michelle Angeli durch. Linke erhielt 60,7 Prozent der Stimmen, Angeli 39,3 Prozent.