Die Vorsitzenden der Landesparteien von CDU, SPD und FDP haben sich zufrieden mit der Arbeit der schwarz-rot-gelben Koalition im ersten Jahr gezeigt. FDP-Landeschefin Lydia Hüskens sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Koalition ist gut in Fahrt gekommen. Probleme werden intern besprochen und gemeinsam gelöst." Am 9. August 2021 hatten sich die drei Partner in Sachsen-Anhalt auf ein Bündnis geeinigt.

CDU-Landeschef Sven Schulze lobte die Arbeit im ersten Jahr. "Ich bin sehr zufrieden." Im Bereich der Landwirtschaft sei das größte Ziel seiner Partei gewesen, wieder mit den jeweiligen Verbänden an einem Tisch zu sitzen. "Das ist uns gelungen." Die CDU hatte die Landwirtschaft im September von den Grünen übernommen, die von der FDP in der Landesregierung ersetzt wurden.

Auch die Sozialdemokraten sind zufrieden. "Nach einem Jahr steht fest: Die Entscheidung der SPD für den Eintritt in die Koalition war richtig", sagt Landeschef Andreas Schmidt. Die Koalition arbeite ruhig und besonnen. Co-Vorsitzende Juliane Kleemann kündigte an, dass man in den nächsten Monaten verstärkt die Klimapolitik und den Umbau der Energielandschaft in den Blick nehmen werde. Man werde die drängenden Themen angehen, sagte sie.