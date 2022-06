Das Internationale Auschwitz Komitee fordert eine öffentliche Erklärung zur Rückkehr des Ex-AfD-Politikers und ehemaligen Landtagsabgeordneten Mario Lehmann in den Polizeidienst in Sachsen-Anhalt. Es werde Zeit, dass sich die Innenministerin erkläre, teilte Christoph Heubner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, am Samstag in Berlin mit. Das Innenministerium von Tamara Zieschang (CDU) war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Eine Sprecherin hatte am 1. Juni mitgeteilt, Lehmann werde als Beamter im Bekleidungs-Service-Center der Polizei eingesetzt. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» darüber berichtet.