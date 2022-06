Auf viele drängende Themen hat die Linke nach Ansicht ihres Politikers Wulf Gallert, der das Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden anstrebt, keine zeitgemäßen Antworten gefunden. Seine Partei habe ein Problem zu definieren, wie eine linke Partei im 21. Jahrhundert agieren müsse, sagte der Vizepräsident des Landtags von Sachsen-Anhalt am Donnerstag im Deutschlandfunk. «Es gibt eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Prozessen - dazu gehört die drohende Klimakatastrophe, dazu gehören aber auch soziale Entwicklungen der postindustriellen Gesellschaft - wo wir zu lange versucht haben, immer nur die alten Antworten zu geben.»

Auf viele drängende Themen hat die Linke nach Ansicht ihres Politikers Wulf Gallert, der das Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden anstrebt, keine zeitgemäßen Antworten gefunden. Seine Partei habe ein Problem zu definieren, wie eine linke Partei im 21. Jahrhundert agieren müsse, sagte der Vizepräsident des Landtags von Sachsen-Anhalt am Donnerstag im Deutschlandfunk. «Es gibt eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Prozessen - dazu gehört die drohende Klimakatastrophe, dazu gehören aber auch soziale Entwicklungen der postindustriellen Gesellschaft - wo wir zu lange versucht haben, immer nur die alten Antworten zu geben.»

Besonders in der Außen-, Sicherheits- und Friedenspolitik gebe es Verbesserungsbedarf. «Das ist ein Feld, das viele Wähler uns nicht als Kompetenz abnehmen und an dieser Stelle können wir häufig Menschen, die sich selbst als links einordnen, offensichtlich mit unseren Konzepten nicht überzeugen», sagte Gallert.

Zuletzt machte die Linke unter anderem mit internem Streit auf sich aufmerksam. Das Hauptproblem liegt laut Gallert darin, dass die Partei keine Erfolge erziele, weil man den Menschen keine überzeugenden Ideen für die gesellschaftliche Entwicklung vermittele. «Und wenn man nicht mehr rechtzeitig in die gesellschaftliche Debatte eingreift», dann organisiere man diese Energien nach innen. Das führe zu Streit.

Ende Juni will die Linke bei einem Bundesparteitag in Erfurt ihren Vorstand neu wählen. Susanne Hennig-Wellsow war kürzlich nach nur etwa einem Jahr als eine von zwei Parteivorsitzenden zurückgetreten. Janine Wissler will hingegen trotz zahlreicher Wahlniederlagen Bundeschefin bleiben.