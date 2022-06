Sachsen-Anhalts AfD-Vorsitzender Martin Reichardt will auf dem Bundesparteitag am Wochenende im sächsischen Riesa für den Parteivorstand kandidieren. «Ich möchte den Weg der Geschlossenheit der Partei, den wir in Sachsen-Anhalt erfolgreich beschritten haben, auch in den Bundesvorstand hineintragen», sagte Reichardt der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Der 52-jährige Bundestagsabgeordnete ist seit 2018 Landeschef der AfD in Sachsen-Anhalt.