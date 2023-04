Lydia Hüskens ist erneut zur Landesvorsitzenden der FDP in Sachsen-Anhalt gewählt worden. Auf einem Landesparteitag in Magdeburg erhielt sie am Samstag rund 93 Prozent Zustimmung. Sie bekam 106 Ja-Stimmen, 6 Delegierte stimmten mit Nein, es gab 2 Enthaltungen.

Die 59-Jährige ist seit Juli 2021 Landeschefin und hatte die FDP als Spitzenkandidatin nach zehn Jahren außerparlamentarischer Opposition zurück in den Landtag geführt. Auf dem Parteitag der Liberalen vor zwei Jahren erhielt sie 100 von 103 Stimmen bei 2 Enthaltungen und einer Nein-Stimme, das entsprach einer Zustimmung von etwa 97 Prozent. Am Samstag sollten in Magdeburg noch weitere Vorstandsmitglieder gewählt werden.

In der schwarz-rot-gelben Landesregierung ist Hüskens Ministerin für Infrastruktur und Digitales. Sie ist außerdem Teil des Präsidiums der Bundespartei.