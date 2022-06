Koalition will Datenschützer-Wahl vertagen

Personalien Koalition will Datenschützer-Wahl vertagen

Die schwarz-rot-gelbe Koalition will die Besetzung des obersten Datenschützer-Postens in Sachsen-Anhalt auf die Zeit nach der Sommerpause vertagen. Das ist das Ergebnis einer Verständigung von CDU, SPD und FDP, wie Vertreter der Fraktionen am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigten.

Die Details sollen am Donnerstagnachmittag im Ältestenrat besprochen werden. Zur Landtagssitzung nächste Woche soll kein weiterer Wahlgang stattfinden.

Man sei sich innerhalb der Koalition einig, das Thema zu vertagen, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Siegfried Borgwardt. FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack sagte: «Das ist nicht besonders schön. Als Liberale hätten wir uns gewünscht, dass es schneller zur Wahl kommt.» Man habe aber Verständnis dafür, dass die Klärung etwas länger dauere.

Ende März war die Wahl des Landesdatenschutzbeauftragten im Landtag überraschend gescheitert. Bei der Abstimmung hatte die Koalition keine Mehrheit für den favorisierten Kandidaten Albert Cohaus zusammenbekommen. Er erhielt nur 46 Stimmen, 49 wären nötig gewesen. Die schwarz-rot-gelbe Koalition verfügt über 56 Sitze.

Cohaus führt die Geschäfte des Landesbeauftragten für den Datenschutz seit Januar 2021 interimsmäßig. Er ist seit 1993 im Landesdienst aktiv und war unter anderem im Justiz- und im Sozialministerium tätig. Seit 2011 arbeitet er für den obersten Datenschützer, er ist als Direktor der Geschäftsstelle bisher dessen Stellvertreter.

Die Vergabe der Stelle hat in Sachsen-Anhalt eine längere Vorgeschichte: Nach mehrfacher Verlängerung seiner Dienstzeit ging der oberste Datenschützer Harald von Bose Ende 2020 in den Ruhestand. Die Wahl eines Nachfolgers war im Frühjahr 2018 schon einmal gescheitert, weil im Landtag die damals nötige Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt wurde. Die Hürden wurden im Anschluss gesenkt, so dass für die Wahl nun die Mehrheit der Mitglieder des Landtags ausreicht.