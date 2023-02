Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sangerhausen plant die Einführung einer Vier-Tage-Woche für seine Mitarbeitenden - bei vollem Lohnausgleich. Damit soll die Widerstandsfähigkeit und Zufriedenheit der Beschäftigten verbessert werden. Das Modell, das nur noch 36 statt 40 Stunden vorsieht, werde voraussichtlich 2024 eingeführt, erklärte ein Sprecher des DRK-Landesverbands am Samstag auf Anfrage. "All das machen wir bei vollem Lohnausgleich", sagte der Chef des Kreisverbandes, Andreas Claus, der "Magdeburger Volksstimme" (Freitag). Die Tageszeitung hatte zuerst berichtet.