Nach der Rückkehr in den Landtag will die FDP auch bei den Kommunalwahlen 2024 punkten. In Seminaren sollen die Mitglieder fit für Mandate gemacht werden.

FDP-Landeschefin Lydia Hüskens will nach der Parlamentsrückkehr der Liberalen im vergangenen Jahr den Schwung mitnehmen, um bei den Kommunalwahlen 2024 ein gutes Ergebnis zu erzielen. "Die Kommunalpolitik ist für uns in Sachsen-Anhalt immer unsere Basis gewesen. Bei der Wahl 2024 wollen wir gute Kandidaten aufstellen", sagte Hüskens der Deutschen Presse-Agentur. Ein konkretes Ziel in Prozenten will Hüskens für die Kommunalwahlen jedoch nicht vorgeben.