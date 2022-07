500 Kilometer mit dem Rad durch das Land - Wirtschaftsminister Sven Schulze will bei einer Sommertour Unternehmen besuchen und von den Menschen wissen, wo der Schuh drückt.

Fahrrad statt Dienstwagen: Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) will das Land aus einer anderen Perspektive erkunden und plant dazu eine 500 Kilometer lange Fahrradtour. Der Start des neuntägigen Trips erfolgt am Montag am Arendsee im Altmarkkreis Salzwedel.