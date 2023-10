Die Polizei Halle ermittelt zu zwei Todesfällen. Im Haus einer Wohnhilfe in Halle sei am Dienstagnachmittag ein schwer verletzter, 45 Jahre alter Bewohner gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei wenig später gestorben. Die Ursache der Verletzungen war zunächst unklar. Ebenfalls am Nachmittag wurde auf einem Feldweg nahe Landsberg (Saalekreis) ein lebloser 49-Jähriger mit einer schweren Kopfverletzung gefunden. Der Notarzt stellte den Tod fest. Auch hier sei das Geschehen völlig unklar. Die Ermittlungen gingen in beiden Fällen in alle Richtungen, so die Polizei.