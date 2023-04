Nach einem Raub hat die Polizei in Halle zwei 15 und 17 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Zuvor waren am späten Freitagabend ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger von drei Jugendlichen geschlagen und mit einem Messer zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert worden, wie ein Polizeisprecher in Halle am Samstag mitteilte. Es sei auch Pfefferspray eingesetzt worden. Die Täter nahmen den beiden leicht verletzten Opfern Bargeld und ein Klappmesser ab. In der Nähe des Tatorts konnten die Beamten zwei tatverdächtige Jugendliche stellen. Die Ermittlungen dauern an.