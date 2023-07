Ein sechsköpfiges Team der sachsen-anhaltischen Polizei startet bei den diesjährigen "World Police & Fire Games" in Kanada. Die Männer und Frauen würden vom 28. Juli bis 6. August in Winnipeg in verschiedenen Wettkämpfen an den Start gehen, etwa im Hammerwerfen, Bankdrücken, Leichtathletik, Bogenschießen sowie Hoch- und Weitsprung, teilte das Magdeburger Innenministerium am Mittwoch mit.

Die "World Police & Fire Games" gibt es seit 1985. Starten können alle aktiven und pensionierten Bediensteten der Sicherheitsorganisationen, also von Polizei, Feuerwehr, Justiz und Zoll. In diesem Jahr werden laut Ministerium etwa 8500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 50 Ländern erwartet, die sich in rund 60 Disziplinen messen. Darunter seien auch "bereichsspezifische Vergleiche", wie etwa Prüfungen mit Polizeihunden oder Löschprüfungen.

Im Vorjahr war das Team aus Sachsen-Anhalt mit 63 Männern und Frauen um einiges größer. Nach Angaben einer Ministeriumssprecherin sei die jetzige kleine Mannschaft darauf zurückzuführen, dass das Austragungsland Kanada und nicht die Niederlande ist. 2022 war Rotterdam Gastgeberstadt.

