Bei einem Überfall auf einen Supermarkt hat ein Räuber in Halle eine 30-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht und erpresst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, forderte der Mann die Mitarbeiterin am Freitagabend mit dem Messer in der Hand dazu auf, ihm Geld aus der Kasse zu geben. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Die Angestellte blieb bei dem Überfall in Halle-Neustadt unverletzt. Nun ermittelt die Polizei wegen räuberischer Erpressung.