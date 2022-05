Ein Mann ist in Halle bei einer Auseinandersetzung am Rande der Stadt am Dienstag schwer verletzt worden. Näheres ist der Polizei zufolge noch nicht bekannt. Der Mann kam in ein Krankenhaus. «Wir wissen noch nicht, was sich genau zugetragen hat», sagte eine Polizeisprecherin. Um am Tatort nach Spuren und dem vermeintlichen Tatwerkzeug zu suchen, sperrte die Polizei eine Zufahrtsstraße zur Autobahn 143. Es kam zum Stau im Berufsverkehr.