Die Inflation ist im Januar in Sachsen-Anhalt leicht gestiegen. Die Jahresteuerungsrate lag bei 8,8 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte höher als der Wert im Dezember, wie das Landesstatistikamt in Halle am Mittwoch mitteilte. Zum Jahresende 2022 hatte die Inflation zuletzt nach Höchstwerten im Herbst wieder etwas nachgelassen.