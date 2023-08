Für das seit Jahresbeginn laufende Infrastrukturprojekt "Ladepünktchen" für E-Bikes in der Altmark gibt es jetzt den hundertsten Standort. Künftig sei auch das Informationshaus Drömling in Kämkerhorst bei Calvörde ein Ort, wo Touristen, Ausflügler und Menschen vor Ort unkompliziert ihr Elektrofahrrad laden könnten, teilte der koordinierende Verein "AltmarkMacher" am Dienstag in Tangermünde mit. Das Drömlinginformationszentrum soll am 31. August offiziell in den Kreis der "Ladepünktchen"-Stationen aufgenommen werden, hieß es.