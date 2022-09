Rund 220 Menschen bei Linken-Demo in Halle

In Halle (Saale) sind am Samstag laut Polizei etwa 220 Menschen bei einer Demonstration der Linken zusammengekommen. In mehreren Städten Deutschlands hatten Orts- und Kreisverbände Kundgebungen und Demos organisiert, wie der Landesverband der Partei mitteilte. Dabei ging es um finanzielle Entlastungen der Bürger angesichts gestiegener Preise insbesondere auf dem Energiemarkt. Die Demonstranten forderten Preisdeckel und eine Besteuerung von Übergewinnen.

"Wir brauchen einen Gaspreisdeckel und eine Übergewinnsteuer, die Gasumlage muss abgeschafft werden", sagte Parteivorsitzender Martin Schirdewan auf der Demonstration in Halle. Niemand dürfe im Winter frieren oder hungern, weil die Bundesregierung weder die Preise deckeln noch die Konzerne zur Kasse bitten wolle. "Deshalb gehen unsere Mitglieder am ersten bundesweiten Aktionstag zum Heißen Herbst im ganzen Land auf die Straße und an die Haustüren, um den Menschen zuzuhören, sie zu informieren und zu mobilisieren."