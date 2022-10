In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind am Montagabend erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestierten in mehreren Städten gegen die Folgen der Ukraine-Krise wie hohe Energiepreise und die Politik der Bundesregierung. Nach monatelanger Pause traf sich die extremistische und islamfeindliche Pegida-Bewegung erstmals wieder zum "Großen Dresdner Abendspaziergang", in Magdeburg folgten nach Polizeiangaben rund 1100 Menschen einem Aufruf der AfD.