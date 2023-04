Im Prozess um einen Mordfall in Wegeleben vor elf Jahren sind am Dienstagvormittag die Plädoyers am Landgericht Magdeburg gehalten worden. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tat einen Mord und den Angeklagten als Täter. Er soll 2012 in das Haus der 77-jährigen Rentnerin in Wegeleben (Landkreis Harz) eingebrochen sein, um sie zu bestehlen. Als er von der Bewohnerin gestellt wurde, soll er sie zu Boden gestoßen und erwürgt haben. Damit habe er den Einbruch verdecken wollen.