Im Prozess um den rechten Angriff auf Klimaaktivisten in der Altmark sind die drei Angeklagten verurteilt worden. Der Hauptangeklagte wurde am Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Die beiden Mitangeklagten, die nach Ansicht des Gerichts die Tat filmten und das Fluchtauto fuhren, bekamen eine Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro sowie wegen vorliegender Vorstrafen eine Haftstrafe von elf Monaten. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass die drei jungen Männer im Sommer 2021 mehrere Klima-Aktivisten in Seehausen (Landkreis Stendal) mit einer Paintball-Waffe angegriffen hatten.