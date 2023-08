Im Prozess um einen Angriff auf Klima-Aktivisten in der Altmark wird am Freitag das Urteil erwartet. Den drei Angeklagten wird vorgeworfen, Klima-Aktivisten, die am Bahnhof Seehausen einen Info-Punkt aufgebaut hatten, im Juni 2021 mit einer Paintball-Waffe angegriffen zu haben. Weil einer der Angreifer ein Kostüm im Stil des rassistischen Ku-Klux-Klan-Geheimbundes getragen haben soll, verursachte der Angriff auch über Sachsen-Anhalt hinaus Aufsehen. Ein Video des Vorfalls war in den sozialen Netzwerken geteilt worden. Drei der Aktivisten wurden leicht verletzt.