Eine im Rahmen einer Ausstellung präsentierte Weihnachtskrippe ist auf dem Gelände einer Kirche in Wernigerode im Harz durch Pyrotechnik mutwillig zerstört worden. Das "unbekannte pyrotechnische Erzeugnis" war in der Nacht zu Samstag von Unbekannten über den Zaun geworfen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das aus Holz und Gips bestehende Ausstellungsobjekt wurde beschädigt, der Sachschaden soll ersten Schätzungen zufolge rund 5000 Euro betragen. Trümmerteile hätten zudem die Fassade der Kirche und ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.