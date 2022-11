Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Schwerin im Sinne einer Tagesmutter mit rechtsextremem Hintergrund prüft der Landkreis Ludwigslust-Parchim das weitere Vorgehen. Das Gericht sieht die politische Orientierung der Frau nicht als ausreichenden Grund, um ihr die Berufserlaubnis in der Kindertagespflege zu verweigern, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß. Der Landkreis will laut Christopher Pöschke - Leiter des Fachdienstes Recht, Kommunalaufsicht und Ordnung - nun zunächst die vollständige Urteilsbegründung abwarten. Dies sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.