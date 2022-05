Sachsen-Anhalt will am Freitag im Bundesrat seine Zustimmung zum 9-Euro-Ticket erteilen. Darauf habe sich das Kabinett verständigt, bestätigte ein Sprecher der Landesregierung am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Das Ticket solle im ganzen Land gelten. «Es gibt eine einzige Ausnahme und das ist die Brockenbahn.» Auf einzelnen Strecken wie beispielsweise Halle-Leipzig oder Magdeburg-Berlin rechnet die Landesregierung mit einer höheren Auslastung.