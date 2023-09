Bei einem Zusammenstoß eines Fahrrades und eines Autos ist eine 74 Jahre alte Radfahrerin in Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich am Samstagmorgen ereignet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Radfahrerin sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 66 Jahre alte Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.