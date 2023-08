Ein Mann ist bei einem Badeunfall im Hufeisensee in Halle (Saale) verunglückt und später im Krankenhaus gestorben. Der 32-Jährige war am Samstagnachmittag mit Begleitung an dem See zum Baden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei sei er aus unbekannten Gründen untergegangen.