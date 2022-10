Das Corona-Infektionsgeschehen hat sich in Sachsen-Anhalt weiter beruhigt. Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte für die zurückliegenden sieben Tage 507,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Land, wie am Donnerstag aus dem RKI-Dashboard hervorging. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz bei bereits sinkender Tendenz bei 669,8 gelegen. Bundesweit wurde die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 493,4 angegeben. Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.