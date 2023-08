Der Weinbauverband Saale-Unstrut trennt sich nach eigenen Angaben von seiner Geschäftsführerin Ina Sielaff. Die Entscheidung mit Vertragsende Ende September habe der Vorstand getroffen, teilte der Weinbauverband am Mittwoch in Freyburg mit. Sielaff soll weniger als ein halbes Jahr Geschäftsführerin gewesen sein. "Auch wenn die Zusammenarbeit nur von kurzer Dauer war, wurde in gegenseitiger Absprache, ohne zwingende Gründe, Ursachen oder Schuldzuweisungen einvernehmlich vereinbart, das Arbeitsverhältnis aufzulösen", erklärte der Verband. Die Weinbauregion an Saale und Unstrut erstreckt sich auf Sachsen-Anhalt sowie Thüringen.