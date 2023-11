Ein 37-Jähriger ist aus einem See in Landsberg (Saalekreis) geborgen worden und später gestorben. Der Mann war am Samstagnachmittag mit Hilfe der Feuerwehr in der Nähe des Steinbruchs Hohenthurm aus dem Wasser gezogen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwei Zeugen, die den Mann kannten, hatten demnach zuvor vergeblich versucht, ihn aus dem See zu bergen. Nach "intensiven Reanimationsmaßnahmen" der Rettungskräfte kam der 37-Jährige laut Polizei in ein Krankenhaus nach Halle (Saale), in dem er am frühen Sonntagmorgen starb.

Ein 37-Jähriger ist aus einem See in Landsberg (Saalekreis) geborgen worden und später gestorben. Der Mann war am Samstagnachmittag mit Hilfe der Feuerwehr in der Nähe des Steinbruchs Hohenthurm aus dem Wasser gezogen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwei Zeugen, die den Mann kannten, hatten demnach zuvor vergeblich versucht, ihn aus dem See zu bergen. Nach "intensiven Reanimationsmaßnahmen" der Rettungskräfte kam der 37-Jährige laut Polizei in ein Krankenhaus nach Halle (Saale), in dem er am frühen Sonntagmorgen starb.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Verunglückte sein Gleichgewicht verlor und in den See stürzte. Ob der Mann ertrunken sei, sei bislang unklar, teilte die Polizei mit. Genauere Details waren am Sonntag noch nicht bekannt, wie es hieß. Die Ermittlungen laufen.

Mitteilung