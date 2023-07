Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 in der Nähe von Bad Dürrenberg sind ein 2 Jahre altes Kind, ein 14 Jahre altes Kind und drei weitere Menschen schwer verletzt worden. Das Auto mit den fünf Menschen kam auf der Höhe einer Ausfahrt ins Schleudern und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei Halle am Donnerstag mitteilte. Schließlich kam es auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Die fünf Menschen in dem Auto wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ursache für den Unfall ist laut Polizei zunächst ungeklärt.