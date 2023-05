Im Chemiepark Leuna im Saalekreis soll in Zukunft zu strombasierten Kraftstoffen geforscht werden. Nach einer umfangreichen Analyse habe das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) den Park als Standort für den Bau einer Forschungsanlage ausgewählt, um zeitnah strombasierte Kraftstoffe in industriellem Maßstab herstellen zu können, teilte das DLR am Donnerstag in Köln mit. Mit Unternehmen und weiteren Forschungseinrichtungen sollen zukünftig notwendigen großtechnischen Technologien und Verfahren entwickelt und getestet werden.