Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Braunsbedra (Saalekreis) ist ein Mann gestorben. Ein weiterer Mann und eine Frau seien am Samstagnachmittag gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr Braunsbedra mit. Das Obergeschoss habe komplett gebrannt, die Einsatzkräfte hätten das Feuer gegen 19.30 Uhr gelöscht.