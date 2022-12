Weil in einem Mehrfamilienhaus in Merseburg im Saalekreis Wasser aus Heizungsrohren ausgelaufen ist, mussten Bewohnerinnen und Bewohner aus sechs Wohnungen über Nacht anderweitig untergebracht werden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch lief das Wasser am Dienstagnachmittag aus der elften Etage bis in den Keller, der dadurch geflutet wurde. Der Strom musste abgestellt werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Rohre beschädigt und angesägt wurden. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des Schadens und weitere Hintergründe seien noch nicht bekannt.