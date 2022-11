Bei einem Unfall mit einem Sattelzug auf einer Landstraße im Saalekreis sind am späten Freitagabend zwei Menschen gestorben. Dabei handele es sich um einen Mann und eine Frau, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Seinen Angaben zufolge saßen sie in einem Pkw, der nahe der Ortschaft Nehlitz vom Auflieger eines ins Schleudern geratenen Sattelzugs gerammt und unter diesem "begraben wurde".