Ein zwei Jahre altes Mädchen ist auf einem Parkplatz in Merseburg von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer wollte nach ersten Erkenntnissen einparken, als das Kind vom direkt angrenzenden Spielplatz auf den Parkplatz lief, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seine Mutter habe nach dem Unfall am späten Sonntagnachmittag unter Schock gestanden. Sie sei ebenfalls medizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.