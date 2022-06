Nach einem Strohballenbrand in Mücheln (Saalekreis) ist nach Polizeiangaben vom Mittwoch Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden. Der Verdächtige war am Dienstagabend am Tatort gestellt und vorläufig festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. Am Mittwochnachmittag sei er einem Haftrichter vorgeführt worden. Bei dem Brand im Ortsteil Stöbnitz brannten 250 Strohballen, den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 30.000 Euro. Die Ermittlungen laufen wegen Brandstiftung. An den Löscharbeiten waren nach früheren Angaben etwa 70 Einsatzkräfte beteiligt gewesen. Verletzt wurde niemand.