Im Saalekreis ist ein 52 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Zur Kollision kam es am Samstagvormittag an einer Kreuzung an der L156 nahe Fienstedt, einem Ortsteil von Salzatal, wie eine Polizeisprecherin in Halle mitteilte. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen sei der Motorradfahrer aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz an der Unfallstelle gestorben. Die 27 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt, die Ermittlungen zum Hergang laufen.