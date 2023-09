Im vergangenen Jahr haben Frauen in Sachsen-Anhalt rund 60 Euro mehr Rente pro Monat erhalten als Männer. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, erhielten Frauen im Schnitt 1597 Euro Rente pro Monat, Männer dagegen 1537 Euro. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr den Angaben zufolge rund 11,9 Milliarden Euro an Rentenleistungen gezahlt.