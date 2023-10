Für die Hochschulen in Sachsen-Anhalt stehen deutlich mehr Fördergelder aus EU-Mitteln bereit. Wie das Wissenschaftsministerium am Mittwoch mitteilte, können in den kommenden fünf Jahren insgesamt 416 Millionen Euro von Forschungseinrichtungen abgerufen werden. Dies seien 146 Millionen Euro mehr als in der vorangegangenen Förderperiode. Der Großteil der Mittel kommt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Zu den inhaltlichen Förderschwerpunkten zählten in der kommenden Förderperiode unter anderem die Bereiche Medizin und Medizintechnik, Erneuerbare Energien, Künstliche Intelligenz und Bioökonomie. Großes Potenzial habe zudem der Bereich Halbleiter in Zusammenhang mit der Intel-Ansiedlung in Magdeburg.