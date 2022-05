1. FC Magdeburg will mit Pokalsieg in die Sommerpause

Sachsen-Anhalt-Pokal 1. FC Magdeburg will mit Pokalsieg in die Sommerpause

Nur zwei Tage Training wird der 1. FC Magdeburg vor dem Finale im Sachsen-Anhalt-Pokal in den Beinen haben. Nach der überaus erfolgreichen Drittligasaison hatte sich die Mannschaft um den scheidenden Kapitän Tobias Müller zu einer «Teambuilding-Maßnahme» nach Mallorca aufgemacht. Das hatte sich das beste Heim- und Auswärtsteam und die beste Hin- und Rückrundenmannschaft auch redlich verdient.

Dennoch wird ab Donnerstag wieder trainiert und der Fokus auf das Endspiel in Halberstadt gerichtet. «Wir haben die Chance, die Saison mit dem Double aus Meisterschaft und Pokalsieg abzuschließen. Das ist etwas, was man in seiner Karriere nicht so oft haben wird», erklärte Trainer Christian Titz. Negative Auswirkungen des Mallorca-Ausflugs erwartet der Fußball-Lehrer nicht, denn ohnehin sollte nach dem Ligaabschluss die Intensität heruntergefahren werden.

Dank des Magdeburger Aufstiegs sind beide Finalisten bereits für den DFB-Pokal qualifiziert, so dass Oberligist Wernigerode befreit aufspielen kann. Den anderen Drittligisten des Landes, den Halleschen FC, besiegte Einheit im Halbfinale nach Rückstand sensationell mit 2:1, allerdings im engen heimischen Mannsbergstadion. Am Sonnabend fehlt dieser Vorteil im weiten Rund des Friedensstadions in Halberstadt.