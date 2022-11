Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktor ist am Montag im Salzlandkreis ein 44-jähriger Mann getötet worden. Zu dem Unfall kam es nach Angaben der Polizei am Montag auf einer Landstraße zwischen den Ortschaften Biere und Borne. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 58 Jahre alte Fahrer des Traktors das Auto, als er aus einem Feldweg die Landstraße überqueren wollte. Der Autofahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der andere Fahrerblieb unverletzt.