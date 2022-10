Ein Fußgänger ist in Aschersleben (Salzlandkreis) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Magdeburg am Dienstag mitteilte, trat der 24-Jährige nach ersten Erkenntnissen an einer Bushaltestelle unvermittelt auf die Straße, als er von dem vorbeifahrenden Wagen erfasst wurde. Er starb am Montag noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 41-jährige Autofahrer erlitt den Angaben zufolge einen Schock und wurde durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Straße blieb fünf Stunden gesperrt. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.