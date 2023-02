Ein maskierter Mann hat im Salzlandkreis einen Supermarkt überfallen und Geld erbeutet. Er habe am Samstagmorgen in Egeln zwei Mitarbeiterinnen mit einem "pistolenähnlichen Gegenstand" bedroht und die Öffnung des Tresors verlangt, teilte die Polizei mit. Die beiden Frauen folgten der Aufforderung. Wie viel Geld aus der Filiale erbeutet wurde, war am Abend noch unklar. Der Räuber floh. Eine der Mitarbeiterinnen erlitt einen Schock. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.