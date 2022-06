Am Bahnhof Güsten (Salzlandkreis) hat ein 35 Jahre alter Mann Pfefferspray in die geöffnete Tür einer Regionalbahn gesprüht. Ein 52-Jähriger, mit dem der Angreifer zuvor einen Streit hatte, wurde so getroffen, dass er kurzzeitig sein Sehvermögen verlor und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Bundespolizei am Donnerstag in Magdeburg mitteilte. Vier weitere Reisende, darunter drei Kinder zwischen ein und fünf Jahren kamen bei dem Vorfall am Mittwoch ebenfalls mit dem Pfefferspray in Berührung. Sie wurden am Bahnhof medizinisch versorgt. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 35 Jahre alten Angreifer wegen gefährlicher Körperverletzung.