Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L85 nahe Aschersleben (Salzlandkreis) sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt, hieß es am frühen Mittwochabend aus dem Lagezentrum des Innenministeriums in Magdeburg. Nach ersten Erkenntnissen seien drei Autos an dem Unfall beteiligt.