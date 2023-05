Die Stadt Dessau-Roßlau will in den nächsten Wochen weitere Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner einleiten. Voraussichtlich im Juni soll das Absaugen von rund 9500 Nestern an 390 Bäumen beginnen, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Bereits Anfang Mai waren 152 Hektar Eichenbestände mit einem Biozid aus der Luft behandelt worden. Zudem werden aktuell rund 6000 Bäume vom Boden aus behandelt.