Wegen des derzeit niedrigen Wasserstandes ist der Betrieb der Fähren in Sachsen-Anhalt teils eingestellt oder beeinträchtigt. Wie der Betreiber der Elbfähre in Coswig (Landkreis Wittenberg) am Mittwoch mitteilte, wurde der Verkehr noch am selben Tag auf unbestimmte Zeit eingestellt. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, sei abhängig vom Pegelstand, hieß es.