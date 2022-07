Die anhaltende Trockenheit lässt die Pegelstände der Gewässer in Sachsen-Anhalt sinken. In den Fließgewässern sei man unterhalb des mittleren Niedrigwasserabflusses, hieß es am Donnerstag von der Hochwasservorhersagezentrale. "Da liegen wir momentan durchgängig drunter." Historische Niedrigwasserabflüsse seien aber noch nicht erreicht.