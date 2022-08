Aufgeregt und voller Vorfreude, mit Schultüte und Ranzen geht es am Samstag in Sachsen-Anhalt für die künftigen Erstklässler zu den Einschulungen. Insgesamt sind es laut dem Bildungsministerium rund 19.500 Jungen und Mädchen, die - begleitet von ihren Familien - feierlich in den Schulen aufgenommen werden. Ab Montag geht dann der Unterricht los. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) besucht eine Einschulung an einer Grundschule in Halle. Staatssekretär Frank Diesener ist in einer Grundschule in Aschersleben dabei. Insgesamt lernen an den Schulen in Sachsen-Anhalt rund 209.000 Schülerinnen und Schüler.